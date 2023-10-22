«س و ج».. كل ما يتعلق بضوابط الإنفاق على حملات الدعاية بانتخابات الرئاسة

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط وإجراءات الإنفاق على الحملات الانتخابية سواء في الجولة الأولى أو في مرحلة الإعادة، وفق القرار رقم 15 لسنة 2023، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتستعرض «الوطن» على هيئة سؤال وجواب، ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابية، على النحو التالي:

ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابية

* ما الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية؟

يبلغ الحد الأقصى للدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه

* ما الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة؟

يبلغ الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في مرحلة الإعادة 5 ملايين جنيه.

* من يموّل الحملات الانتخابية؟

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة.

* ما الحالات تلقي المترشح للتبرعات؟.

يتلقي المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

* هل هناك ضوابط للتبرعات؟

نعم، يحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

* ما البنوك التي يلتزم المرشج بالتعامل معها؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن على المرشح الالتزام بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر.

* ما ضوابط التعامل مع أموال الدعاية؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن على الموشح إيداع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتمّ إيداعه في هذا الحساب، ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

ويلتزم المرشح بتقديم بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملات الانتخابية، أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.