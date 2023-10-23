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«الأعلى للجامعات» يناقش انتظام الدراسة وتطوير اللوائح السبت المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
01:23 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
المجلس الأعلى للجامعات السابق

المجلس الأعلى للجامعات السابق

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السبت المقبل، اجتماع المجلس الأعلى، بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشأن التعليم الجامعي.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات 

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الموضوعات سيتم مناقشتها من المجلس أبرزها متابعة انتظام الدراسة بمختلف الكليات في الفصل الدراسي الأول 2023، وأنه من المتوقع أن يتم متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير اللوائح الخاصة بالكليات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.