شكري يتلقى اتصالا من وزيرة خارجية هولندا بشأن الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيا من وزيرة خارجية هولندا، هانك سلوت، حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

ضرورة إنفاذ المساعدات

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)- «يوجد دعم دولي متزايد لضرورة إنفاذ المساعدات لغزة بشكل مستدام، والبناء على محادثات القادة في قمة القاهرة للسلام لتقديم الدعم الإنساني اللازم، ونبذ العنف ضد المدنيين».