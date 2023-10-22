حداد وصلاة غائب بجامعة الدلتا التكنولوجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، وقفة حدادًا وصلاة غائب على شهداء الشعب الفلسطيني، الذين طالتهم يد الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، وذلك بحضور الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، والدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جامعة الدلتا التكنولوجية

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، تضامن أسرة الجامعة وتأييدها الكامل لقرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن وطنه، والتنديد بالقصف الغاشم للاحتلال واستهدافهم للمنازل والمستشفيات وقتل الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وبعد الانتهاء من صلاة الغائب تعالت أصوات الدعاء للشهداء الفلسطينيين، والدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني.

يأتى ذلك حرصًا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

كما قامت الجامعة بتنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وحرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.