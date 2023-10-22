«أكاديمية العباسية».. نهضة كبيرة في مجال جراحة القلب

تتوسط قلب القاهرة الكبرى، ويتردد عليها الآلاف من المرضى سنوياً ما بين الكشف وعمل الفحوصات والتحليل والعمليات، تتبع مستشفيات جامعة عين شمس، إنها أكاديمية القلب بالعباسية، أحد الصروح العملاقة لعلاج وجراحات القلب والأوعية الدموية، يتم فيها إجراء ما يزيد على 8 عمليات قلب مفتوح يوميا، وحالتَي جراحة صدر، و20 قسطرة تشخيصية وعلاجية يومياً.

الأكاديمية بها تقنيات حديثة فى جراحات القلب، أحدثها التطور العلمى والبحثى المستمر، لعبت دوراً مهماً فى تحقيق احتياجات المرضى واهتماماتهم بجانب العلاج، مثل الحفاظ على جسم المريض وحمايته من أى تشوهات خارجية ظاهرة من الجسم ناتجة عن الجراحة، ومن تلك التقنيات جراحة القلب بالتدخل المحدود.

التقنية بالتدخل المحدود نهضة كبيرة فى مجال جراحة القلب، وهى تشمل طرقاً عدة، منها التدخل الجراحى عن طريق فتحة صغيرة أو بالطريقة التقليدية لكن بتدخل محدود، مثل حالات القلب النابض التى لا يتم فيها إيقاف القلب فى جراحة الشرايين التاجية، كما أن الجراحة فى التقنية الجديدة تتم من خلال فتحة بجرح 5 سم أسفل الثدى.

وقال د. محمد الغنام، مدير الأكاديمية، لـ«الوطن»، إن المستشفى والعيادات تستقبل سنوياً نحو ما يقرب من 17000 حالة بالعيادات الخارجية، و2500 عملية قسطرة قلبية، و1200 عملية جراحة قلب «كبار»، و600 عملية جراحة قلب «أطفال»، و400 عملية جراحة صدر، و200 عملية منظار صدر، و100 عملية قسطرة مخية، ليصل إجمالى عدد المرضى المستفيدين سنوياً إلى 22000 حالة.

وأوضح «الغنام» أن المستشفى يعمل على تقديم خدماته لعلاج المرضى غير القادرين، ويشرف على علاجهم نخبـة من خيرة الأطباء المتميزين والاستشاريين المتخصصين فـى أمراض وجراحات القلب والصدر، موضحاً أنّ أكاديمية القلب تُعد أول مستشـفى جامعى حاصل على الاعتماد والتسجيل بالهيئة العليا للاعتماد والرعاية الصحية، ما يتيح للمستشفى تقديم خدماته ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع: الأكاديمية توفر أعلى معايير الجودة والخدمة، ويأتى هذا فى مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة، ويتم السعى لتنفيذ جميع الخطط من خلال الإمكانيات المتاحة لدينا من موارد، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى التى تستهدف قطاع الصحة، بما يعود بالنفع على المواطن، المستفيد النهائى من الخدمة.