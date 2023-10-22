مستشفى القلب الجامعي بأسيوط.. صرح طبى بقيمة 300 مليون جنيه لخدمة أبناء الصعيد

يعد مستشفى القلب الجامعى التابع لمستشفيات جامعة أسيوط، أكبر مستشفى متخصص للقلب فى صعيد مصر، حيث يعالج أبناء الجنوب المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ويجرى عمليات القلب بأنواعها المختلفة، يضم المستشفى نخبة من العلماء والأطباء المتخصصين والرائدين فى ذلك التخصص الدقيق. تم افتتاح مستشفى القلب الجامعى تجريبياً عام 2016، ويتكون من جناحين على مساحة 3400 م2 بارتفاع 8 طوابق ويضم 260 سريراً موزعة على كل أقسام المستشفى، كما بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى 305 ملايين جنيه.

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 127 عضواً، فيما يبلغ عدد أطقم التمريض 296 عضوًا. ويقدم المستشفى خدمة عمل حالات القسطرة الأولية لمرضى الجلطات القلبية الحادة المسماة بدعامة الحياة، وخدمة الحالات الطارئة وإجراء أخطر أدق عمليات جراحة القلب بدقة عالية وهى أحد المستشفيات المختارة لمبادرة رئيس الجمهورية للتشخيص والعلاج الطبى عن بعد لوجود كوادر طبية على أعلى الدرجات العلمية فى أمراضى وجراحات القلب والقساطر وتنوع العمليات الجراحية والقدرة على التشخيص الصحيح.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وأستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفيات أسيوط الجامعية، إن مستشفى القلب الجامعى يعد واحداً من الصروح الطبية التى تفتخر بها الجامعة.

وأكد الدكتور عصام عبدالله، مدير مستشفى القلب الجامعى، أن المستشفى استقبل خلال شهر سبتمبر الماضى فقط 3234 مترددًا على العيادات الخارجية للمستشفى، وتم دخول 253 حالة دخول بالقسم المجانى وتم خلال الشهر نفسه إجراء 385 عملية جراحية بقسم القلب والأوعية الدموية و90 عملية جراحية بقسم جراحة القلب والصدر.

وقال عز مهران، أحد المواطنين، إن مستشفى القلب الجامعى بجامعة أسيوط، يقدم الخدمات للمرضى على أعلى مستوى، حيث يضم المستشفى مجموعة من الأطباء المتميزين فى هذا التخصص ويحضرون إلى المستشفى الذى يأتى إليه المرضى من كافة محافظات الصعيد.