حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تبدأ اجتماعاتها التنظيمية في المحافظات اليوم

تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري عقد اجتماعاتها التنظيمية مع الهيكل التنظيمي للحزب وأمناء المحافظات والمراكز؛ لوضع استراتيجية شاملة للترويج عن برنامج مرشحهم الرئاسي والذي يهدف لحصد أكبر عدد من المؤيدين له خلال المارثون الرئاسي المنتظر انطلاقه خلال الأيام المقبلة.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تعقد اجتماعا اليوم

وقال زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة ستعقد اجتماعًا اليوم الاثنين في السابعة مساء، مع محافظات قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا ومحافظة الجيزة؛ لبحث خطة الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وآلية الترويج للبرنامج الانتخابي الخاص بمرشحنا ووضع خطة التحرك المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وكانت الحملة الرسمية للمهندس حازم عمر، قد عقدت مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الماضية، وأعلنت فيه عن تفاصيل البرنامج الانتخابي لمرشحها الرئاسي، بحضور عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري الذين أكدوا كامل دعمهم لمرشحهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.