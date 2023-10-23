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إعلامية فلسطينية: رسائل إلكترونية إسرائيلية بأصوات عربية لاستهداف سكان غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
01:18 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
نجوى إقيطفان كاتبة وإعلامية فلسطينية

نجوى إقيطفان كاتبة وإعلامية فلسطينية

قالت نجوى إقيطفان كاتبة وإعلامية فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرسل رسائل إلكترونية إلى الفلسطينيين بأصوات فلسطينية للوصول إليهم في أماكنهم وقصفهم.

 

الرسائل النصية لاستهداف الفلسطينيين

وأضافت في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «لذلك، أصبح من الصعب علينا التواصل معهم حتى لا يتعرضوا لأي أذى، فقط ننتظر التواصل معهم عبر الرسائل النصية في فيسبوك أو واتساب».

وتابعت الكاتبة الصحفية والإعلامية الفلسطينية: «المرأة الفلسطينية ترى زوجها وأولادها ووالدها يستشهدون منذ عام 1948، وبسبب تراكم هذا النوع من المشاهد والمواقف تولد عندها نوع من القوة، فأصبحت تقوي أسرتها وأولادها، فالمرأة بشكل عام هي حاضنة الأسرة وتعطي الأمان لأطفالها».

واستطردت: «أكثر ما يؤثر في سيداتنا بفلسطين هو الرعب الذي يتعرض له الأطفال وضعف الرجل وانهياره بعدما يُستشهد كل أفراد أسرته، لأن قهر الرجال هو أصعب شيء في الدنيا».

 

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