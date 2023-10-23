«DMC» تستعرض ملف الوطن اليوم: «القلوب تتعافى بالمبادرات الصحية»

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» ملف جريدة الوطن في عدد اليوم بعنوان «القلوب تتعافى بالمبادرات الصحية»، والذي تناول جهود المبادرات الرئاسية في تقليل معدلات الوفاة بالقلب، ونهوضها بالصحة العامة.

أمراض القلب

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إن ملف الوطن جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمرضى القلب، وهناك العديد من المبادرات التى جاءت على هامش مبادرة 100 مليون صحة لتوعية الناس بالكشف عن أمراض القلب بشكل مبكر، لافتة إلى أن المبادرات انتشرت من خلال الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لإجراء الفحوصات مبكرا.

المبادرات الصحية

وتابعت: «المبادرات الصحية في مصر شهدت نجاحا كبيرا، منها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرات الأمراض المزمنة وأمراض الأطفال، وجميعها جاءت في توقيت مناسب».