5 ندوات للتوعية بإعلاء قيمة العمل الحر في سوهاج

نظمت مديرية العمل في سوهاج، 5 ندوات توعوية بشأن إعلاء قيمة العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع خطط التنمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتكثيف التوعية لدي الشباب بقيمة العمل وأهميته وعمل حملات توعية لتحسين الصورة الذهنية للعمل وإعلاء قيمة العمل لدى المجتمع.

وتناولت الندوات أهمية العمل وقيمته لدى المجتمع ودوره في تنمية اقتصاد الدولة، وكيفية عمل مشروع صغير والإجراءات اللازمة ودراسة الجدوى والتمويل والتسويق.

كما جرى الإشارة إلى ضرورة اقتحام الشباب لسوق العمل بأفكار جديدة وبمهن تناسب احتياجات سوق العمل متسلحين في ذلك بتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية ولا سيما الاهتمام بمهن المستقبل، والتقديم على الدورات التدريبية المجانية على المهن والحرف والتي توفرها وزارة العمل في مراكز التدريب المهني التابعة لها.

وأكدت الندوات الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ حاليا 3 آلاف جنيه شهريا مع التزام المنشآت بعمل عقود عمل والتأمين عليهم ليضمن لهم الأمان الوظيفي.