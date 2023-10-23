مشاركة 27 ميدانا وحديقة في مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها» (صور)

كشفت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، والتي دشنها محافظ الإسكندرية بداية الشهر الجاري، بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل 3 ميادين على مستوى المحافظة، عن مشاركة 27 ميدانا وحديقة في المسابقة من أصل 7 أحياء.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الميادين والحدائق والمسطحات الخضراء المشاركة في تلك المسابقة، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

أحياء وسط وثاني المنتزه الأكثر مشتركة

- تصدر حي وسط المشاركة في مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها» بعدد 7 ميادين هي ميدان زويل، ميدان ساعة الزهور، مثلث أول السلطان حسين، جزيرة أمام مكتبة الإسكندرية، جزيرة امام النجدة والغزالتين، وشارك حي الجمرك بميدان أحواض الكورنيش، دوران الفنادق بالمنشية، دوران الأنفوشي.

- وتأتي مشاركة حي ثان المنتزه في المسابقة بعدد 6 ميادين وحديقة، تتمثل في ميدان مسجد المندرة، ميدان مدارس بريليانس، عدد 2 حوض أمام كارفور وأمام مزلقان المعمورة الشاطئ بشارع الملك حفني السياحي، بالإضافة إلى سور المنتزه، الجزيرة الوسطى بمحور الشيراتون.

مشاركات أحياء الإسكندرية في المسابقة

- كما جاءت مشاركة حي أول المنتزه من خلال حديقة مسجد سيدي بشر وحديقة السيوف.

- بينما شارك حي شرف بحديقة النبي بمنطقة كفر عبده، ميدان الموسيقي برشدي، ميدان تحيا مصر ومسطحات فلوري بمحور المحمودية، نافورة سيدي جابر.

- ويشارك حي العجمي بمربع سكني يضم أحواض سي جل، حوض بجوار مسجد الحبيب، أحواض أمام نادي الإسكندرية للبترول، حوض فرس النهر والجزيرة الوسطى.

‎ـ كما شارك مركز ومدينة برج العرب في المسابقة بميدان صينية المطار «الهوارية»، بينما شاركت الإدارة العامة للحدائق المركزية بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي امام كارفور.