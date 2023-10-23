تفاصيل الدراسة بمدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية لإحياء صناعة الحراريات

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة مصر القديمة، وأنشئت المدرسة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحياء وتطوير صناعة الفواخير والحراريات في مصر.

مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية

وتفقد محافظ القاهرة مدرسة الفواخير بقرية الفواخير في مصر القديمة بمناسبة بدء أول عام دراسى لها، مشيرا إلى أن بدء الدراسة في مدرسة الفواخير هذا العام يُعد ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الحرف، والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية، بتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين، يتمتع بالقدرات الفنية العالية، من خلال مناهج دراسية فعالة، وتخصصات نوعية تُغطي مجال صناعة الفخار والخزف والحراريات ترسيخًا للمكانة المميزة للصناعات الحرفية المصرية محليًا ودوليًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ هذه المدرسة تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار في مصر، والتي أنشئت في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة؛ لتعزيز هذه الحرفة وحمايتها من الاندثار، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدرسة في منطقة الفواخير يأتي استكمالًا لمسيرة التنمية الصناعية التي تشهدها مصر، الفترة الحالية، ولخلق جيل جديد يحمل في يده خبرة الفنانين من الصناع، إضافة إلى أساس علمي حديث من خلال مناهج ونظم وضعت أسسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة وتنسيق مع الصندوق القومي الخيري للتعليم «التعليم حياة» لتعمل على استمرار هذه الصناعة وترسيخ مكانتها محليًا وَدوليًّا، ولتكون هذه المدرسة مقصدًا سياحيًا جديدًا يضاف إلى المزارات السياحية بالقاهرة.

تنمية وتطوير حرفة الفواخير

وقال أيمن موسى مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنّ المدرسة ستسهم في تنمية وتطوير حرفة الفواخير ومنع اندثارها، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية لتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين، الذين يتمتعوا بالقدرات الفنية العالية، بسبب تكامل المنهج النظري بالتطبيق العملي فى المدرسة.

وأكد موسي أنّ نظام التعليم الفني التطبيقي التكنولوجي الجديد الذي استقطب أنظار أبنائنا الطلاب وأصبح الإقبال عليه كبيرا، بفضل تغير النظرة المجتمعية للتعليم الفني والذي بدوره يسهم في تخريج فنيين وكوادر فنية لنهوض بمستقبل وطننا.

وتفقد المحافظ ومرافقيه الفصول الدراسية، وأشادوا بمدى تفاعل المعلمين مع الطلاب كما تفقدوا معامل الحاسب الآلي ومعامل العلوم التي اتسمت بأنّها على أعلى المستويات الحديثة.