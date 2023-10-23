وحيدة الدريدي تتسلم تكريمها من مهرجان الفيلم المغاربي الأربعاء

تتسلم الفنانة التونسية وحيدة الدريدي، الأربعاء المقبل، تكريم عن مجمل أعمالها من مهرجان الفيلم المغاربي بمدينة وجدة المغربية، في حفل ختام المهرجان.

وحيدة تنتهي من تصوير فيلم زريعة إبليس

كانت وحيدة انتهت من تصوير فيلم زريعة إبليس مع المخرج التونسي محمد خليل البحري، سيناريو خليل البحري وغفران البخري.

ويُشارك في بطولة هذا الفيلم، كلّ من الفنانين منى نورالدين، رشا بن معاوية، أحلام الفقيه، فتحي مسلماني، محمد كلسي، سلوى محمد، حكيم بالكحلة، ومجموعة أخرى.

ويعتبر فيلم «زريعة إبليس»- الإسم المبدئي- الرابع في مسيرة المخرج خليل البحري الذي سبق وأن أخرج ثلاثة أفلام بعنوان «لآخر نفس» و«حجر الواد» و«خاتم عليسة».

وأشرف على إنتاج العمل، المنتج مجدي الحسيني الذي سبق وأنتج كل من فيلم الأطفال «خاتم عليسة»، أولاد الحي في دبي، وفيلم سفاح نابل الذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي بتونس، وهو التعاون الثاني بينها وبين مجدي وخليل بعد فيلم خاتم عليسة الذي سيتم عرضه تجاريا في ديسمبر المقبل.