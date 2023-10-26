قبل غلق باب التقديم بأيام.. شروط التقديم في سكن جنة بالمنصورة الجديدة

يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على الشروط المحددة من أجل التقديم في سكن جنة بعد طرحه من قبل هيئة الإسكان بوزارة الإسكان، إذ قامت بطرح سكن جنة، مع سكن مصر وغيرها من السكن في مختلف المحافظات.

شروط التقديم في سكن جنة بالمنصورة الجديدة

وحددت هيئة الإسكان عدة شروط من أجل التقديم في سكن جنة بالمنصورة الجديدة وهي:

- أن يكون سن المتقدم 21 سنة أو أكثر

- أن يتوجه المتقدم إلى جهاز مدينة المنصورة الجديدة وشراء كراسة الشروط 1000 جنيه.

- أن يدفع المتقدم مبلغ مقدم جدية الحجز وهي 100000 جنيه.

ويوجد عدة شقق مطروحة في سكن جنة بالمنصورة الجديدة وهي نحو 192 شقة وجاء سعر المتر بها 9000 جنيه ويتراوح حجمها بين 100 متر إلى 150 مترا، وتوجد شقق في الدور الأول بها حدائق بمساحات مختلفة وفقا لتنسيق الموقع، وسيجري إتاحة الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة من الهيئة.

حالات إلغاء التخصيص

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد عدة حالات لإلغاء التخصص في شقق سكن جنة بالمنصورة الجديدة وهي:

- يجري في حالة وجود أي مخالفات لشروط الحجز والمواد الواردة في الكراسة.

- بناء على طلب المتخصص.

- عدم قيام المتخصص بالحجز بدفع الـ10% من إجمالي سعر الوحدة بعد مرورين شهرين من تخصيصها له.

- تغيير الغرض المخصص لها.

- التنازل عن الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة.