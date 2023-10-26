خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم.. رابط متاح

أتاحت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم، وذلك للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وذلك في إطار تيسير المهمة على ذوي الهمم، وتوفير حياة كريمة لهم ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقا لرؤية القيادة السياسية.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الهمم

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، والتي جاءت على النحو التالي:

- على الشخص الراغب في معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، عبر هذا الرابط.

- وبعد ذلك تظهر صفحة رئيسية لشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي.

- ثم تظهر عدد من البيانات والتى تتضمن «بيانات أساسية، غير مستوف الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحويل الطلب للتضامن».

- القيام بتسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- ثم الضغط على كلمة بحث

- وأخيرا تظهرنتيجة الكشف الطبي.

موقع المجالس الطبية المتخصصة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من ذوي الهمم في حالة وجود أي شكوى أو عائق أمام ظهور النتيجة، ضرورة التواصل مع الوزارة عبر الخطوط الساخنة لها، مشيرة إلى تخصيص عدد كبير من الفرق التي ترد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية.