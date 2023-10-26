عقوبة تمويل الأجانب الحملات الانتخابية.. سجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه

حظر القانون تلقي التبرعات من جهات محددة خصوصا الجهات والأشخاص الأجانب، ووضع عقوبات رادعة لمنع مثل هذه التصرفات.

وحظرت المادة 35 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية «تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من»:

جهات يحظر تلقي التبرعات منها

1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي

2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني.

4- شخص طبيعي أجنبي.

عقوبة تلقي تبرعات من جهات أجنبية

وجاء في نص المادة 69 عقوبة تلقي التبرعات من الجهات المذكورة سلفا وجاءت كالتالي: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد، وتحكم المحكمة بمصادره الأموال محل الجريمة».