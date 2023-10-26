رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية تضرب سوريا عمقها 25 كيلومترا

كتب:

حسن رمضان
02:05 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الخميس،الأراضي  السورية، على عمق 25  كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني.

وكشفت مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية ضربت سوريا، وقال إن بؤرتها وقعت على مسافة 27 كيلومترا جنوب مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي جنوب تركيا، وعلى مسافة 9 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من بلدة أوردو.

اقرأ المزيد:

هزة أرضية جديدة تضرب سوريا.. زلزال بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر

رصد 11 هزة أرضية بسوريا بعد 24 ساعة من زلزال تركيا في أضنة

زلزال جديد بقوة 2.2 درجة يهز سوريا.. ومركزه جنوب إدلب

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سوريا.. ولا خسائر
بقلم حسن رمضان