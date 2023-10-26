هزة أرضية تضرب سوريا عمقها 25 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الخميس،الأراضي السورية، على عمق 25 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني.

وكشفت مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية ضربت سوريا، وقال إن بؤرتها وقعت على مسافة 27 كيلومترا جنوب مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي جنوب تركيا، وعلى مسافة 9 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من بلدة أوردو.