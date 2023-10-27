حظك اليوم برج الثور الجمعة 27-10-2023 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بأنه شخصية صبورة، يستطيع الانتظار لفترات طويلة حتى يحصل على ما يريده من أهداف لتحقيقها، ويهتم دائما بعمله ويسعى لإنهاء جميع المهام المطلوبة منه في وقت قصير، كما أنه لا ينتظر عائد مادي من عمله، فاعائد المعنوي بالنسبة له أهم بكثير.

ويسعى مولود برج الثور دائما لتحقيق طموحاته وأهدافة، ولا يترك اليأس يتملك منه، ويهتم مولود هذا البرج بمعرفة الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي الجمعة الموافق 28 أكتوبر، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

قد يكون لدى مولود برج الثور فرصة اليوم حتى يكون قدوة للأشخاص المحيطين به والمقربين منه، فيجب أن تتخذ الحئر تجاه أفعالك التي تقوم بها أمامهمخ، وتجنب الافعال الخاطئة.

حظك اليوم برج الثور الخميس مهنيا

قد تكون علاقتك العاطفية مع شريك حياتك اليوم تملأها أجواء الحب والمشاعر الفياضة التي تجعلك ترغب في اتخاذ خطوة جادة نحو العلاقة، كما أن اليوم مناسب لاتخاذ قرار الزواج وتحديد موعد الزفاف.

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، اليوم مناسب للاهتمام بعلاقة شخصية أو عاطفية.