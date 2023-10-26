الأزهري وأثناسيوس رزق خلال وقفة الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي: ندعم غزة

أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، مقطع فيديو يرصد مشاركة الحشود في الوقفة الاحتجاجية لدعم غزة وتأييد وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، الأسبوع الماضي.

أسامة الأزهري: اصمدوا استبسلوا وحافظوا على أرضكم

وقال الشيخ أسامة الأزهري في تصريحات على هامش الوقفة الاحتجاجية: «اصمدوا استبسلوا وحافظوا على أرضكم، مهما سقط منا من شهداء مهما قام العدو بالقصف، لا تغادورا أرضكم، ونحن جميعا ندعمكم، ونرفض رفضًا قاطعًا المساس بذرة واحدة من رمال من سيناء والشعب المصري جميعه يفوض الرئيس السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري ولحماية أرض سيناء الطاهرة وحماية أشقاءنا في فلسطين ولادخال المساعدات إلى فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».

أثناسيوس رزق: ندعم الرئيس السيسي لعدم السماح بتهجير أخواتنا الفلسطينين

وقال القس أثناسيوس رزق على هامش الوقفة: «جايين النهارده ندعم الرئيس السيسي لعدم السماح بتهجير أخواتنا الفلسطينين لأرض سيناء، وكل إنسان له أرضه، وكل أرض غالية عليه، وبالتالي نرفض فكرة التهجير، لأي أرض نحن نؤيدكم ونساندكم وندعمكم بكل ما نملك».

وقالت دكتورة فاطمة سيد حمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «على كل شعب أن يصمد على أرضه» وتابعت: «لا للتهجير الخارجي لا لاستغلال أراضي الغير».

وأكدت دعمها للرئيس السيسي وإيمانها بأنه سيتخذ الإجراءات الصحيحة، ولهذا أتت هذه الحشود لتأييده ودعمه وتفويضة لاتخاذ أي قرار يراه مناسبا لحماية القضية الفلسطينية.