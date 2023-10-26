انضمام 57 ناشئا للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، انضمام 41 ناشئا جديد للعبة المصارعة بمركز بيلا و16 ناشئا للعبة التايكوندو بمركز دسوق بعد ظهور نتائج اختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة، التي عُقدت في سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عقد اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع القومي بصدد عقد اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد، وتُعقد في 12 نوفمبر 2023 بالصالة المغطاة بنادى City club بكفر الشيخ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث يمر خلالها بعدة اختبارات من كشف طبي، وقياس الطول والوزن، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد.

فتح باب التقدم لاختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة «كرة اليد»

جدير بالذكر، أنّ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أعلنت في سبتمبر الماضي عن فتح باب التقدم لاختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة «كرة اليد»، وتقديم الأوراق المطلوبة في الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023، موضحةً في بيان شروط التقدم وهى أنّ يكون المتقدم من البنين فقط للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد «2008 - 2009 - 2010 - 2011» من أبناء المحافظة، وتقديم الأوراق المطلوبة بمقرها في حي الزهور.