مسلم: مظاهرات عائلات المحتجزين أمام السفارة المصرية في تل أبيب دليل على مصداقية مصر وتأثيرها وقوتها

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر نجحت في إدخال أكثر من 50 شاحنة مساعدات إلى غزة، وإخراج 2 من الرهائن وأمنتهم حتى عودتهم آمنين، لافتا إلى أن هناك احتجاجات وتظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين أمام السفارة المصرية في تل أبيب يطالبون مصر بالتدخل للإفراج عن المحتجزين في غزة، بما يدل على مصداقية وقوة وتأثير الدولة المصرية التي فرضت إرادتها أمام الجميع.

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن حماس وجهت دعوة اليوم للتظاهر، ومنذ قليل اتصل إسماعيل هنية بالوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، ليوضح له أن التظاهرات التي دعا إليها ليست موجهة ضد مصر أو فتح المعبر، مؤكدا أن عناصر الإخوان كاذبين بشأن إغلاق معبر رفح، فالمعبر لم يغلق من جهة مصر، وإسرائيل تستهدف المعبر من الجانب الفلسطيني دائما.