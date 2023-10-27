كلمات مؤثرة من طفل فلسطيني بعد قصف منزله: «ياريته كان حلم»

«ياريته كان حلم».. كلمات مؤثرة رددها طفل فلسطيني بعد تعرض منزله للقصف من قبل الاحتلال الإسرئيلي الذي ارتكب العديد من الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني، وسبب دمارًا شاملًا في جميع الأماكن، وتحولت المباني تحولت إلى ركام.

طفل فلسطيني يفقد عائلته

لحظات صعبة وثقها الصحفي أحمد حجازي من خلال مقطع فيديو للطفل الفلسطيني الذي كان يصرخ بعد تعرض منزله للقصف من قبل الاحتلال الإسرئيلي، إذ كانت علامات الحزن والحسرة تسيطر عليه ليقول:« ياريته كان حلم»، وفقا لما نشره الصحفي عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كان الطفل يبحث عن والديه المتواجدين تحت الأنقاض بعد تعرض منزلها للقصف من قبل الاحتلال الإسرئيلي، والدموع تتساقط من عينه ليقول:«امي وأبوي راحوا فين حسبي الله ونعم الوكيل»، الأمر الذي جعل الكثيرون ومنهم الصحفي أحمد يتأثر بكلمات الطفل وحديثه.

لم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي عن ارتكاب الجرائم والمجازر في قطاع غزة، كان أخرها استشهاد عائلة الصحفي وائل الدحدوح الذي سيطرت عليه صدمة كبيرة بعد تلقيه خبر استشهاد عائلته على الهواء مباشرة بعد قصف منزلهم من قبل الاحتلال الإسرئيلي، ورغم ذلك إلا أن عاد الصحفي من جديد للظهور واستكمال تغطيته في نقل الأخبار في غزة، وأيضا الصحفي محمد الفرا الذي فقد عائلته بالكامل من قبل قصف الاحتلال الإسرئيلي.

مشاهد من قطاع غزة

مشاهد ولحظات صعبة عاشها أهالي غزة تعاطف معها الكثيرون من راود مواقع التواصل الاجتماعي منها طفلة الخبز «سوار طوطح» التي كانت من الأطفال المتواجدين في مستشفى المعمداني التي تم قصفها، الطفلة شام التي ظهرت في مقطع فيديو والدموع تتساقط من أعينها بعد تعرض منولهم للقصف ولكنها أصبحت بخير بعد عدة أيام والطفل يوسف الملقب «شعر كيرلي وأبيضاني وحلو» واستطاع الاحتلال أن يفرقه عن أهله بعد وفاته.