زراعة 200 شجرة زينة ومثمرة ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة» في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج بزراعة اليوم 200 شجرة مثمرة وزينة تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة أحلى وهى خضره التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، امتدادا لمبادرة 100 مليون شجرة للحفاظ على المظهر الجمالي بالمحافظة وزراعة الظهير الصحراوي وحدود المدن.

زراعة 200 شجرة بسوهاج

قالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن هناك جهود مكثفة لاستمرار أعمال تمهيد و زراعة ورى الأشجار بشوارع الحي المختلفة إطار المبادرات المهمة بالتشجير، لذلك تم اليوم زراعة 200 شجرة منها موالح وزيتون، ومنها أشجار زينة، بمتابعة علاء بيومي نائب رئيس الحي، حيث تم تمهيد الشوارع والزراعة في الشوارع الرئيسية، والجزر والجوانب الرئيسية للشوارع وأمام معهد أمناء الشرطة حتى امتدادا مؤسسة البنين.

استمرار فاعليات حملة أحلى وهي خضرة بسوهاج

وأضافت فريدة سلام، أن حملات زراعة الأشجار والري وتمهيد الطرق مستمرة بشكل يومي في جميع شوارع الحي، وذلك لظهور الحي بالمظهر الجمالي اللائق، وأن الزراعة والمتابعة والري تتم بمعدات الوحدة المحلية.