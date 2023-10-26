متحدث الرئاسة: مصر تحملت كثيرا وبقيت وحدها لأجل السلام 

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي سيؤدي لمسار سلام مستدام بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تحملت وبقيت وحدها لسنوات طويلة لأجل السلام، والجميع الآن أدرك أهمية السلام ودوره في تنمية الشعوب، ومصر تتحدث من خلال تراكم ورصيد تاريخي في الشكل والمضمون.

ضرورة وقف إطلاق النار

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وذكر أن الموقع الذي تتخذه مصر الآن وما شهده الشعب المصري في تفتيش الحرب بالسويس هو تعبير عن قوة البناء الداخلي والتنمية والمشروعات والتقدم والنمو الاقتصادي هدف أساسي، ولكن يجب أن يكون بالتزامن مع بناء الدولة والقدرات الشاملة للدولة.

التنمية والبناء أولوية لدى الرئيس السيسي

وأوضح أن التنمية والبناء أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهما كانت الظروف والعقبات، مؤكدا أن الرئيس حريص على مصارحة الشعب بأكبر قدر من الصراحة والشفافية.