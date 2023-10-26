«الزي الموحد للموظفين» بالوادي الجديد.. مظهر حضاري لمدينة متطورة

طبَّقت محافظة الوادى الجديد الزى الموحد بالجهات الحكومية، فور انتقال الموظفين إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الخارجة.

وقالت سعاد العقاطى، موظفة بمديرية التموين بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نجاح المصالح الحكومية يبدأ من ارتباط موظفيها بهوية واحدة تعبِّر عن انتمائهم وولائهم للمؤسسات، خاصة مع انتقال الموظفين لمجمع المصالح الحكومية، شهدنا كموظفين حياة متطورة لدى العاملين بالدولة، مع التزمنا بالمظهر الحضارى اللائق والموحد، الذى يعبِّر عن هوية المصلحة الحكومية التابعين لها.

وأضاف عزازى إسماعيل، موظف بالمديرية أيضاً، أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة فى محافظة الوادى الجديد كان عبارة عن فكرة وردت فى الأحلام، ولكن بفضل القيادة السياسية الحلم أصبح واقعاً الآن، وفى أقل من عامين تم إنشاؤها لمواكبة التطورات الحديثة التى يعيشها العالم فى التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

ولم تقف مصر مكتوفة الأيدى فى عهد الرئيس السيسى، فالعالم كله يشهد التطورات والتغيرات التى تحدث فى جميع المحافظات، حيث إن المسألة لا تتعلق بزىّ موحد فقط، ولكن يأتى ذلك من منطلق واجب المسئولية الفردية لكل موظف، بأن يرتدى لباساً يعكس طبيعة عمله، والصورة الإيجابية للمؤسسة ومرتاديها، ويأخذ الطابع الذى يتناسب معها من ناحية الالتزام بالضوابط العامة، كارتداء الملابس المريحة، والألوان الرسمية، وقصات الشعر المناسبة.

وأوضح عصام السلمانى، موظف بمديرية الشباب والرياضة فى الوادى الجديد، أن المحافظة كانت رائدة فى نجاح تجربة الزى الموحد للمعلمين، وتم تطبيقه أيضاً على الموظفين، فكانت ملابس الرجال عبارة عن قميص أبيض وبنطلون أسود، وتنوعت ألوان رابطة العنق «الكرافتة» فى ألوانها، حسب كل مصلحة حكومية داخل مجمع المصالح الحكومية، حيث إن هناك مؤسسات لا تهتم بجانب إلزام موظفيها بارتداء الزى المناسب.

وأيضاً لا توضح لهم الضوابط والمعايير العامة للباس الرسمى لها، وإن لم يكن بصورة موحدة، وإنما يكون متوافقاً مع طبيعة المؤسسة التى يعملون بها، يجب الالتزام بالزى المقرر حسب التصنيف الوظيفى مما تحدده هذه الضوابط، حيث توجد سلبيات تتعلق بعدم وجود معايير واضحة فى ارتداء الزى الرسمى، منها اللامبالاة والمغالاة فى الأناقة أو العكس، فلا يختلف اثنان على أن الملابس هى قرار شخصى محض، لا يحق لأحد مصادرته.

لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل، فلا بد أن تلتزم الموظفة وحتى الموظف بالآداب واللوائح السائدة فى بيئات العمل، ففى معظم المنظمات، يوجد ما يسمى بـ«معايير الملابس»، حتى تكون أجواء الوظيفة مهيَّأة للعمل، وليس مكاناً لعرض الأزياء وتشتيت انتباه الموظفين، لافتاً إلى أن الملابس فى العمل مسألة محرجة جداً للمسئولين، خصوصاً فى مجتمعاتنا وبيئات العمل المحلية.