انطلاق مسيرة لفتيات «ريحانة» احتفالا باليوبل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي «ريحانة»، بمراكز الشباب علي مستوى المحافظات، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

انطلاق مسيرة حاشدة بالداخلة

وبدأت المسيرة الحاشدة لفتيات البرنامج القيادي «ريحانة»، احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر2023.

فتيات ريحانة ترفع أعلام مصر وتحتفل بنصر أكتوبر

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إن مسيرة فتيات «ريحانة» رفعت أعلام ولافتات لنشر التوعية بالبرنامج، بشارع العاشر من رمضان بالداخلة بمشاركة 300 طالبة، من المدارس الثانوية والجامعات من سن 17 سنة حتى 21 سنة، من دوران المحافظة، مروراً أمام قسم شرطة الداخلة حتى مقر انتهاء داخل مركز التنمية الشبابية بالداخلة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن البرنامج يهدف لتوعية للارتقاء بالفتيات وإكسابهن مهارات حياتية في جميع مناحي الحياة حتى يُصبحن فاعلات ويستفيد منهن المجتمع ويكن مشاركات في جميع المجالات سياسية اقتصادية تربوية، وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الاتيكيت والمشاركة المجتمعية.

بناء شخصية الفتاة وتوضيح التوعية بأهمية التغذية السليمة

وأوضح أنه عقب انتهاء المسيرة تضمنت الفعاليات لقاءات حوارية مفتوحة، بمركز التنمية الشبابية مع عدد من الأساتذة المتخصصين، لتوضيح أهداف البرنامج، بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، ودعوه للانضمام في الشعبة ودوره في بناء شخصية الفتاة وتوضيح التوعية بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.