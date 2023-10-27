عبده مباشر عن سر اختياره للعمل مراسلا حربيا: «الانتصار يجلب الازدهار لمصر»

قال عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، إنّه التقى الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين قبل عام 1958، مواصلا: «سألني تحب تشتغل إيه؟! فقلت له عندي كلام لا يتحدث فيه إلا الكبار».

ارتباط بين الانتصار والازدهار

وأضاف «مباشر»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «قال لي أحب أن أسمعه، فأخبرته بأني لاحظت من خلال قراءتي للتاريخ أن ثمة ارتباط بين الانتصار والازدهار، والهزيمة والانكسار، فقال لي هل تريد أن تعمل محررا عسكريا، فقلت له نعم».

الانتصار يحقق النهضة

وتابع المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين: «إذا كان الانتصار هو الذي يحقق النهضة لبلدي مصر، وبالتالي، كان يجب أن أضع نفسي في خدمة القوات التي تجلب الانتصار، وقد كان، وبدأت عملي محررا عسكريا في عام 1958، ودرست الصحافة في ألمانيا الشرقية رغم أنني لا أدعم الفكر الشيوعي، حيث سافرت في خريف 1966 ولم أحضر حرب 1967 في مصر».