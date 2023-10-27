رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عبده مباشر عن سر اختياره للعمل مراسلا حربيا: «الانتصار يجلب الازدهار لمصر»

كتب:

مريم جاد
05:17 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر

عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر

قال عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، إنّه التقى الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين قبل عام 1958، مواصلا: «سألني تحب تشتغل إيه؟! فقلت له عندي كلام لا يتحدث فيه إلا الكبار».

ارتباط بين الانتصار والازدهار

وأضاف «مباشر»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «قال لي أحب أن أسمعه، فأخبرته بأني لاحظت من خلال قراءتي للتاريخ أن ثمة ارتباط بين الانتصار والازدهار، والهزيمة والانكسار، فقال لي هل تريد أن تعمل محررا عسكريا، فقلت له نعم».

الانتصار يحقق النهضة

وتابع المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين: «إذا كان الانتصار هو الذي يحقق النهضة لبلدي مصر، وبالتالي، كان يجب أن أضع نفسي في خدمة القوات التي تجلب الانتصار، وقد كان، وبدأت عملي محررا عسكريا في عام 1958، ودرست الصحافة في ألمانيا الشرقية رغم أنني لا أدعم الفكر الشيوعي، حيث سافرت في خريف 1966 ولم أحضر حرب 1967 في مصر».

اقرأ المزيد:

«حرب التجويع».. سلاح إسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر

الرئيس السيسي يشهد عرضا لمركبة استطلاع شاركت في حرب أكتوبر

الرئيس السيسي يشاهد عرضا للطائرات المشاركة في حرب أكتوبر (صور)

السيسي يشهد عرضا لأسلحة وذخيرة «الجيش الثالث» المشاركة في حرب أكتوبر

العميد ياسر وهبة: حرب أكتوبر أثبتت أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم

«الهناجر الثقافي» ينظم ندوة عن حرب أكتوبر السبت المقبل

السفير محمد العرابي عن دبلوماسية حرب أكتوبر: لعبت دورا كبيرا في النصر
بقلم مريم جاد