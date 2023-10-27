توزيع 370 رأس ماعز على الأسر الأكثر احتياجا في مطروح

أعلن الدكتور سعد الجويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء يتم إجراء أعمال التأمين على الماشية وإجراء أعمال الترقيم والتسجيل، وإعطاء اللقاحات لقطيع من الماعز لـ370 رأس، تمهيدا لتوزيعها مجاناً على الأسر الأكثر احتياجا، ضمن مشروع الموائمة على البيئات الصحراوية، والذي تنفذه وزارة الزراعة من خلال منظمة الإيفاد الدولية.

توزيع 2700 رأس ماعز البرقي على الأسر الأكثر احتياجا في مطروح

وأضاف مدير عام الطب البيطري بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي المستهدف توزيع رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجا يبلغ 2700 رأس ماعز، من خلال دفعات متتابعة، وسيتم العمل عليهم تباعاً أسبوعياً حتى بلوغ العدد النهائي المستهدف خلال المشروع.

إجراءات وصول الماشية سليمة في مطروح

وأشار مدير عام الطب البيطري بمطروح إلى أن هناك إجراءات يجري حالياً اتخاذها حرصاً على ضمان وصول الهدايا المخصصة للأسر الأولى بالرعاية سليمة وصحيحة، خاصة من رؤوس الثروة الحيوانية من الأبقار وأغنام البرقي والحفاظ عليها كمصدر رزق دائم للأهالي بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الزراعة وهيئة الثروة الحيوانية.

البرقي من أفضل السلالات التي محافظ عليها

وأوضح أن أغنام وماعز البرقي من أفضل سلالات الأغنام التي تسعى وزارة الزراعة في الحفاظ على نقاوتها من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح مركز بحوث الإنتاج الحيواني من خلال الرعاية المتكاملة واختيار الكباش النقية ورعايتها بيطريا.