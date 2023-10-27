رياح محملة بالأتربة وضباب وأمطار رعدية على 11 محافظة غدا السبت

تشهد عدد من المحافظات غداً السبت، فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية، مع استمرار تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات وجه البحري، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غداً في المحافظات، تتعرض 11 محافظة هي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد» لأمطار متوسطة إلى رعدية تتراوح نسبتها من 30% إلى 50% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غداً في محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، أسيوط، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، إذ يسود طقس غائم على مدار اليوم.

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط، تكون خفيفة وتصل إلى 1.5 متر وتكون اتجاهها شمالية غربية.

استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات حتى الخميس 2 نوفمبر، وتصل نسبتها إلى 30%، مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة، واستمرار الضباب الكثيف على الطرق ما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة لعدم وقوع حوادث.