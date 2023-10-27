في يومها الأول.. الإدارية العليا لم تتلق أي طعون على مرشحي الرئاسة

أغلقت محكمة مجلس الدولة منذ قليل أبوابها أمام راغبي الطعن علي مرشحي الرئاسة 2024، في يومها الأول دون أن يتقدم أحد بأية طعون على المرشحين.

وتبدأ مرحلة الفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، وذلك في الفترة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

4 مرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر.