رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: مصر تستخدم الدبلوماسية الهادئة بشأن ما يحدث في غزة

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن ما يدور في منطقة الشرق الأوسط من متغيرات ساخنة وتحديات غير عادية تكشف النقاب عن بعد نظر الرئيس السيسي في تحديث الجيش وتزويده بجميع الأسلحة المتطورة وتنوع مصادر السلاح لتزويد القدرة العسكرية بما يحقق أمن وأمان الوطن ووجود قوة ردع عظيمة تمنع الاقتراب من حدود الوطن أو أية أفكار تستهدف الأمن القومي المصري.

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن ما يحدث من معارك عسكرية في سوريا وليبيا والعراق والسودان ومؤخرا حرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد شعب فلسطين الأعزل تؤكد أن حرص الرئيس السيسي على دعم القوات المسلحة بجميع الإمكانيات هو عين الصواب في رفع القدرة العسكرية لمصر لتكون قوة ردع لا يستهان بها في منطقة الشرق الأوسط لأن مصر هي العمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي.

ينبغي على الشعوب العربية أن تدرك حجم المخاطر

وأوضح: ينبغي على الشعوب العربية أن تدرك حجم المخاطر التي تحيط بالدول العربية وقد بدى ذلك واضحاً خلال الفترة الأخيرة لما تحركت أمريكا وبريطانيا وعدد من الدول الغربية لدعم دولة الاحتلال ومساندتها بصورة غريبة تخالف القوانين والأعراف الدولية والمواثيق والعهود التي ينبغي العمل بها في إرساء مفاهيم سيادة الشعوب على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها.

وأضاف أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات إذا لزم الأمر لذلك وأن مصر تستخدم الدبلوماسية الهادئة التي يمكن من خلالها حل المشكلات العالقة وخاصة في ما يحدث بقطاع غزة وأن ما طرحه الرئيس السيسي من حرصه على بقاء شعب غزة على أرضه هو عين العقل في الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم إجهاضها أو القضاء عليها.