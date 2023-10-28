فورًا.. أمريكا تطلب من مواطنيها بلبنان مغادرة البلاد.. عاجل

طلبت السفارة الأمريكية في بيروت من الرعايا الأمريكيين، اليوم السبت، مُغادرة لبنان فورًا، عقب تطور الأحداث الأخيرة في غزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية.

إجلاء المدنيين بمساعدة الجيش

ونشرت السفارة بيانًا قالت فيه: «توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة فورًا، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية مُتاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به، يُرجى الاطلاع على خيارات الرحلات المتوفرة في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي».

وأضاف: «يجب أن يكون لديك خطة عمل لحالات الأزمات التي لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية، أفضل وقت لمغادرة بلد ما هو قبل الأزمة إذا كان ذلك ممكنًا، ومن النادر أن تقوم الولايات المتحدة بإجلاء المدنيين بمساعدة الجيش من دولة أجنبية، وليس هناك ما يضمن أنّ الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم في حالة الأزمات».

مساعدة المواطنين الأمريكيين

وتابع: «وفي حالة حدوث عملية إخلاء بمساعدة عسكرية أمريكية، فسوف ينصب تركيزنا على مساعدة المواطنين الأمريكيين.. لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة عمومًا توفير وسائل النقل داخل البلاد أثناء الأزمات».

واستكمل «ويشمل ذلك النقل إلى نقاط المغادرة، لن تتمكن من اصطحاب حيواناتك الأليفة معك في أي عملية إجلاء تتم بمساعدة عسكرية أمريكية من لبنان».