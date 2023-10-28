باحث: هدف إسرائيل من القضاء على المقاومة صعب تحقيقه

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الهدف المعلن من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عملية برية والتي جرى التمهيد لها ليلة أمس بعدما تم قطع وسائل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع، يرجع سببه هو القضاء على حماس، لكن هذا الهدف من الصعب تحقيقه، فإسرائيل تشن عمليات قصف جوي وبحري وبري عنيف؛ بهدف القضاء على البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وهذا لن يتحقق، بدليل أن المقاومة واصلت إطلاق الصواريخ أمس.

تحديات أمام إسرائيل في غزة

وأضاف «وهبة»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن العملية البرية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها شبكة الأنفاق الموجودة والتي تمتد لقرابة 500 كيلومتر، وتستغلها المقاومة الفلسطينية بشكل جيد في التصدي لأي عمليات برية وهذا ما تبين في عملية 2014.

انتصار معنوي للحكومة الإسرائيلية

وأشار إلى أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات برية تأتي بغرض محاولة الحكومة الإسرائيلية تحقيق أي انتصار معنوي وتبييض ماء وجهها في ضوء ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن الموضوع انتهى وما قامت به المقاومة عملاً بطول كشف العوار الكبير في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.