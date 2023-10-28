4 حالات تسمح بتقليص مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 أعوام.. اعرفها

كشف المحامي، إسلام جمال، المتخصص في الشؤون العقارية، إن هناك حالات في القانون تسمح بتقليص مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات، وفقاً للأحكام التي تنظمها المادة 559 من القانون المدني.

وقال المستشار القانوني، إن هناك 4 حالات يجوز فيها تحويل العقد المحدد المدة الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 من أقصى مدة وهي 59 سنة إلى 3 سنوات، حيث يعد تحرير عقد الإيجار من أعمال الإدارة، لذا يجب مراعاة أنه إذا تم تحريره بموجب توكيل رسمي يبيح حق الإدارة فقط صادر عن المالك، فإن هذا العقد يجب ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.

وأوضح «حمزة» لـ«الوطن» أن المادة 559 من القانون المدني تنص على أنه: «لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك».

وأكد المستشار القانوني، أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري، لذا يجب مراعاة إذا تم تحرير عقد إيجار وحل محل المالك وكيلا عنه في التوقيع وكانت مدة عقد الإيجار تزيد عن ثلاث سنوات، أن يكون الوكيل يحمل وكالة خاصة بهذا العمل، ووارد بها إصدار عقود الإيجار الخاصة بوحدات العقار ويتم تحديد العقار تحديدا نافيه للجهالة.

وأشار المحامي إلى أنه من الأفضل توقيع المالك على عقد الإيجار وليس وكيلا عنه، موضحا أنه في حالة عدم تواجد المالك وحل محله وكيل لابد من الاطلاع والتدقيق في كل كلمة مذكورة به، ولابد أن يحمل عبارة إصدار عقود الإيجار الخاصة بوحدات هذا العقار وتحديده بالتفصيل للعقار ووحداته.

ولفت إلى أن المستأجر يتوجب عليه التأكد من صفة المؤجر، مشيرا إلى أنه في حالة لم يكن المالك الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي، أو الحارس، فإن القانون يمنع هؤلاء تحرير عقود تزيد مدتها عن 3 سنوات وفى بعض الحالات سنة واحدة، مثل الوصية، وفي هذه الحالات يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية يطالب فيها بتقليص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات، مشددا على أنه من الافضل أن يوقع على عقد الايجار المالك وليس وكيل عنه.

وأوضح المحامى، أن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات هي:

ـ عقد الإيجار الموقّع من الوكيل أو النائب.

ـ عقد الإيجار الموقّع من أحد الملاك على الشيوع.

ـ عقد الإيجار الموقّع من الحارس القضائي.

- عقد الإيجار الموقّع من الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني.