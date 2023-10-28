أستاذ سياسة: السيسي يسعى للتوازن بين كل الملفات الداخلية والخارجية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل مجهوداتها في الحفاظ على الشأنين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها المنطقة العربية، والرئيس دائما ما يعطي اهتماما بكل الجوانب وهذا ما عهدناه دائما، واستهلاله ملتقى الصناعات بوقفة دقيقة حداد على شهداء غزة، يؤكد أنه يتابع بشكل كبير جدا، كل الأحداث ويعطيها اهتماما بكل الأشكال الممكنة.

الاهتمام بملف الصناعة في الداخل

وأضاف الريس في تصريحات لـ«الوطن»، أن اهتمام الرئيس بالشأن الداخلي ظهر في ملف الصناعة المصرية، وتقديم كل أدوات الدعم للنهوض بواحد من أزرع الدولة الاقتصادية، كما رأينه يتحدث مع أصحاب تلك المصانع ويعني ويتحاور معهم ويسمع منهم ما هي فظروف العمل في تلك المصانع، بالإضافة إلى حديثه عن استعداد الدولة أن تقدم كل ما يتطلبه هذا القطاع من دعم لكي تكون الصناعة المصرية في مكانة عالية.

قوة مصر الخارجية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن حديث الرئيس عن الشأن الخارجي وقوة مصر وأنها دولة قوية لا يمكن المساس بها، بعث رسائل طمأنة للمصريين، بألا يقلقوا على وضع دولتهم، مؤكدا أننا قادرون على حماية الأمن الداخلي والأمن الخارجي للدولة المصرية، لأننا نمتلك بالفعل هذه المقومات، وظهر ذلك جليا في التوازن الذي حرص عليه الرئيس السيسي بين الشأنين الداخلي والخارجي، وطمأنة الشعب المصري، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الأزمة.