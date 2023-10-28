النائبة نيفين الكاتب تشيد بكلمة الرئيس السيسي: مصر رائدة في إرساء السلام

أشادت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة، مؤكدة أن الشعب المصري اعتاد على المصداقية من جانب الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، وذلك لأن الرئيس السيسي يقدر دور الشعب والقادة السياسية والتنفيذية ويعتبرهم شركاء في عملية التنمية الشاملة والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

تطوير الصناعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسي خلال رسائله بالملتقى في الحديث عن تطوير الصناعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية والاعتماد على المنتح المصري من أجل توفير العملة الصعبة، فضلا عن حديثه عن التطورات المحيطة بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على وقوف مصر بجانب الأشقاء من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أن مصر تعد رائدة فى إرساء السلام.

وشددت على أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، وذلك لأن الأمن المصري والأراضي المصرية خط أحمر ولا يمكن المساس بهما، فضلا عن أن تصاعد الأحداث في غزة أمر في غاية الخطورة.

يجب على المجتمع الدولي وقف الاعتداءات

وتابعت: «يجب على المجتمع الدولي وقف الاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال الأبرياء والعزل في غزة، كما أن الرئيس السيسي يدرك أهداف المخططات الخبيثة لانسياق الدولة المصرية إلى دائرة الصراع في غزة».

وأشارت إلى أن الدولة المصرية أثبتت بالفعل والقول إن فلسطين في القلب وذلك من خلال الدعم السياسي والشعبي والمعنوي للأشقاء في فلسطين عن طريق التحرك على كل المستويات من أجل إنهاء العدوان على غزة، فضلا عن إرسال المساعدات الغذائية والطبية إلى الأشقاء في غزة عن طريق العديد من المؤسسات التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.