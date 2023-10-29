أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق والمحلات

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-10-2023، وسجلت الأسعار حالة من الثبات تفعيلًا لمبادة الحكومة مع شعبة الدواجن وعرفت تلك المبادرة بمبادرة تخفيض الأسعار، وبلغ سعر الكيلو 65 جنيهًا في المزراعة مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد29-10-2023 في الأسواق وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 69 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البلدي اليوم الأحد 29-10-2023.

سعر الدواجن البيضاء في المزرعة

- سعر الدواجن البيضاء 65 جنيهًا

- سعر الفراخ الساسو 88 جنيهًا

- سعر الدواجن البلدي 113 جنيها

- سعر أمهات بيضاء 62 جنيهًا

- سعر بياض أبيض سلك 53 جنيهًا

- سعر بياض أبيض أرضي 53 جنيهًا

- سعر بياض أحمر سلك 67 جنيهًا

- سعر بياض أحمر أرضي 74 جنيهًا