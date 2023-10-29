رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-10-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

محمد سيف
06:57 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-10-2023، وسجلت الأسعار حالة من الثبات تفعيلًا لمبادة الحكومة مع شعبة الدواجن وعرفت تلك المبادرة بمبادرة تخفيض الأسعار، وبلغ سعر الكيلو 65 جنيهًا في المزراعة مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد29-10-2023 في الأسواق وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 69 إلى 74 جنيهًا للكيلو.

 «الوطن» تستعرض أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البلدي اليوم الأحد 29-10-2023.

سعر الدواجن البيضاء في المزرعة

- سعر الدواجن البيضاء 65 جنيهًا    

- سعر الفراخ الساسو 88 جنيهًا     

- سعر الدواجن البلدي 113 جنيها

- سعر أمهات بيضاء 62 جنيهًا     

- سعر بياض أبيض سلك 53 جنيهًا     

- سعر بياض أبيض أرضي 53 جنيهًا     

- سعر بياض أحمر سلك 67 جنيهًا      

- سعر بياض أحمر أرضي 74 جنيهًا

 

اقرأ المزيد:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 5-10-2023.. تراجع ملحوظ

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 14-10-2023 في مصر

تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 20-10-2023 في مصر

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 23-10-2023 بالأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 23-10-2023
بقلم محمد سيف