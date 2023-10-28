طالبة بجامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول إفريقيا لمحترفي الجوجيتسو

أعلنت جامعة المنصورة عن فوز الطالبة رغد مصطفى حسنى إبراهيم الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة جامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو بالمركز الأول إفريقيا آنسات لمحترفي الجوجيتسو والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات البطولة القارية لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو أفريقيا.

فوز طالبة بجامعة المنصورة بالمركز الأول ببطولة أفريقية

وأشارت الجامعة في بيان، إلى أن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة هنأ الطالبة رغد مصطفى حسني، لاعبة منتخب مصر بعد التتويج بالمركز الأول أفريقيا.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على المشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة في منافسات البطولة، وهو دليل على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وأشار إلى أن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركين في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.