6 محافظات تنتظر السيول خلال ساعات

شهدت عدة مدن اليوم سيول بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في السيول التي وصلت إلى الطرق السريعة في بعض المدن والتي من ضمنها مدن حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.

سقوط أمطار غزيرة في البحر الأحمر

وكانت مدن البحر الأحمر تعرضت في البداية لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية وامتدت إلى الكيلو 85 طريق سفاجا قنا، مما جعل محافظة البحر الأحمر ترفع وتعلن حالة الطوارئ.

أمطار رعدية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%

ومن المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية أن تستمر السيول لتضرب عدة مدن أخرى بالأخص مدن جنوب الصعيد خلال الساعات التالية، إذ تعتبر تلك المدن من المدن المعرضة لسقوط أمطار بها ومن ضمنها: «الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، أسيوط»، وتكون رعدية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وكانت محافظة البحر الأحمر عملت علي تغيير مسار الطريق القادم من قنا بعد أن ضربت السيول الطرق السريعة ليصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 من احب العمل علي استمرار حركة المرور وعدم إيقافها بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.