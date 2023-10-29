«البؤساء» من مصر يفوز بأفضل عرض بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

سلمت اللجنة العليا ولجنة التحكيم للدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، أمس، جوائز مسابقة العروض المسرحية بحفل الختام، والذي أقيم لأول مرة بمكتبة الإسكندرية، ونظمت الدورة باسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري.

أعضاء لجنة التحكيم

وتشكلت لجنة التحكيم، عروض المسابقة الرسمية، من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية).

جوائز ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وجاءت الجوائز بفوز مسرحية «البوساء» بجائزة أفضل عرض عن رواية الأديب العالمي فيكتور هوجو، إخراج محمود جراتسي من مصر لمسرح جامعة عين شمس، والذي حصد جائزة أفضل مخرج للدورة الخامسة بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.وعن أفضل إضاءة رشح لها محمود الحسيني(كاجو) عن عرض «دُمى من ورق» من مصر وحميد العسيري، عن عرض «الخيار الاخير»، من الإمارات وفاز بها الثاني، وعن جائزة أفضل أزياء ذهبت لعرض «كرة الصوف» من سلطنة عمان، وجائزة أفضل ديكور فاز بها محمد علاء عن عرض «جريس» للمخرج أحمد سمير، لفريق الفنون الجميلة من جامعة الإسكندرية.

ورشحت لجائزة أفضل ممثلة دور أول من مصر آلاء وهبة عن دورها في «جريس»، وليديا فاروق عن دورها في عرض «دُمى من ورق» وفازت بها ليديا فاروق.وجائزة أفضل ممثلة دور ثان رشحت لها: ميرنا محمد عن دورها في عرض «البؤساء» لفريق مسرح جامعة عين شمس، ومريم مصطفى عن دورها في «جريس» من الإسكندرية، وفازت بها الثانية.

وعن جائزة أفضل ممثل دور ثان رشح لها أحمد الرشيدي عن دوره في «ثغرات» ونصر الدين عبيدي عن دوره في عرض «الخيارالأخير»، وعماد محمد عن دوره في عرض «جريس» وفاز بها عماد محمد وجائزة أفضل ممثل دور أول رشح لها ثلاث ممثلين وهم: مينا مجدي وفادي رأفت عن دوريهما في البؤساء، ومحمد حسن عن دوره في «دُمى من ورق» وفاز بها الثالث. وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض «دُمى من ورق» للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون / مصر، من تأليف إدريس الرخ، وللمخرج محمد حسن، وعن جائزة الناقدة الراحلة رانا ابو العلا لأفضل عمل جماعي، فاز به فريق عرض «الخيار الأخير» من الإمارات من إعداد وإخراج: عبدالله محمد آل علي.

الدورة الخامسة

وشهدت الدورة الخامسة للملتقى 11 عرضًا مسرحيًا، من مصر ودول عربية، منها 9 عروض بالمسابقة الرسمية، ثلاثة عروض مصرية وستة عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا في حفل الختام.

نُظم الملتقى في الفترة من 21: 27 أكتوبر الجاري يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنونالمركز الصحفي لملتقى القاهرة الدولي المسرح الجامعي