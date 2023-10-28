الأحرار الاشتراكيين: تقرير فورين بوليسي وثيقة بقوة مصر دوليا

أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بتقرير صحيفة فورين بوليسي بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال دون مصر، مؤكدا أنه دلالة على قوة الدولة المصرية بين العالم.

وقال الكاتب طارق درويش خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن تقرير صحيفة فورين بوليسي وثيقة بقوة مصر دوليا وإقليميا ورسالة تأكيد على أن الدولة المصرية عادت لمكانتها من جديد في العالم.

درويش: الرئيس السيسي حرص على توسيع شبكة العلاقات الخارجية المصرية

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «الرئيس السيسي حرص خلال العشر سنوات الماضية على ضرورة توسيع شبكة العلاقات الخارجية المصرية لتكون القاهرة أكثر انفتاحا على دول العالم والذي كانت نتيجته ما شهدناه خلال الأيام الماضية إذ كانة استجابة الدول فورية لقمة السلام التي انعقدت في القاهرة وتلاها تقرير صحيفة فورين بوليسي الذي أكد ضرورة التعرف على موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية مما يوحي بأن القيادة السياسية نجحت في وضع مصر بمكانتها المستحقة بين دول العالم.