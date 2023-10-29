«الديهي»: الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة سقطت في مستنع اللاإنسانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس الأمن الدولي أفشل الكثير من القرارات اللازمة لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، معقبًا: «فهو ليس مجلس للأمن ، ولكنه مجلس للانحياز الدولي ، حيث سقط في كل الاختبارات، فلم يوقف أي حرب مشتعلة، وفشل في مهامه».

الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بأغلبية 120 دولة على القرار

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «ten»، مساء اسبت، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بأغلبية 120 دولة على القرار العربي المقدم للجمعية بضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة ، ولكن للأسف هناك 14 دولة رفضت قرار وقف اطلاق النار، معقبًا: «14 دولة سقطت في مستنقع اللاإنسانية، وقفت هذه الدول بدناءة ضد الإنسانية».

الدول التي رفضت وقف إطلاق النار تتمثل في النمسا وكرواتيا

ولفت إلى أن الدول التي رفضت وقف إطلاق النار تتمثل في النمسا وكرواتيا، والمجر، وبعض الجزر، والولايات المتحدة ، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: «هذه الدول تقف ضد الإنسانية وتنحاز إلى الاحتلال» مشيرًا إلى أن هناك 45 دولة امتنعوا عن التصويت على القرار العربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.