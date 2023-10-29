طائرات الاحتلال تقصف محيط المستشفى الإندونيسي واصابة مصور صحفي

استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

اصابة مصور صحفي ومحاولات لانتشال مصابين وشهداء من تحت الأنقاض

وأصيب المصور الصحفي فادي الوحيدي بجروح في يده، إثر قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فان طواقم الإنقاذ تحاول انتشال جرحى وشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت التي قصفها الاحتلال، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 1800 بينهم 1000 طفل، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان على الأراضي الفلسطينية يومه الـ23، حيث بدأ في 7 أكتوبر.

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة وسقوط مزيد من الشهداء

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى