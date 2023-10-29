«مياه القاهرة»: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه في إطار حرصها الشديد والدائم على تسهيل كل الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها، فقد تقرر تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع وأيام الجمع والعطلات الرسمية والأعياد بالمراكز الآتية:-

عناوين مراكز خدمة العملاء

1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن «42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح».

2- مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن «مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان».

3- مركز خدمة عملاء السلام الكائن «شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو».

4- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن «خلف بلوك 150 من شارع صبحي حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم».

5 - مركز خدمة عملاء عين الصيرة الكائن «1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الأنابيب – عين الصيرة».

6- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن «3 شارع أحمد أنسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء».

7 - مركز خدمة عملاء الوايلي الكائن «9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة».

8 - مركز خدمة عملاء مدينة نصر الكائن «طريق الأوتوستراد بجوار نادي السكة».

9- مركز خدمة عملاء الزيتون الكائن «9 شارع الزيتون نصوح سابقا».

10- مركز خدمة عملاء بهتيم الكائن «شارع بهتيم العمومي».

11- مركز خدمة عملاء الخلفاوي الكائن «شارع معمل الألبان الساحل».

12- مركز خدمة عملاء المعادي الكائن «شارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء».

13- مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادى الكائن «شارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتي زهراء المعادي».

14- مركز خدمة عملاء الأسمرات الكائن «عمارة 64 النخيل حي الأسمرات».

15- مركز خدمة عملاء مصر الجديدة الكائن «20 شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق».

16- مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة الكائن «شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي».

17 - مركز خدمة عملاء عين شمس الكائن «9 شارع الزيتون نصوح سابقا».

18- مركز خدمة عملاء كوتسيكا الكائن «36 شارع 9 ثكنات المعادي».

19 - مركز خدمة عملاء المرج الكائن «22 شارع زكي الورداني من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج».

20- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المحروسة - مدينة السلام.

مراكز خدمة متنقلة

1- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة الخيالة - السيدة عائشة

2- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المرج

3- مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة شق الثعبان

4- مركز خدمة العملاء المتنقل بجوار محطة مياه دار السلام

5 - مركز خدمة العملاء المتنقل بنادي الزهور بمدينة نصر

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تحرص دائماً على توفير خدماتها لعملائها على مدار 24 ساعة وبأعلى جودة، ويمكن التواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125.