«قومي المرأة» بكفر الشيخ ينظم دورات تدريبية لـ105 سيدات في قرى «حياة كريمة»

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ 3 تدريبات للتثقيف المالي بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، وقريتي الحرية 61 والزعفران بمركز الحامول، واستهدفت عدد 105 سيدات وفتيات من القرى، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى «حياة كريمة»، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع.

رفع الوعي المالي لدي السيدات

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات، منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن، ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض، والتعامل مع المؤسسات المالية، والتأمين وأهميته.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، أهمية تدريبات التثقيف المالي الدورية التي يتم تنظيمها لسيدات وفتيات كفر الشيخ، والتي تسهم بشكل كبير في ثقل مهاراتهم ومعرفتهم، ونشر التوعية المالية بطريقة صحيحة إلى السيدات لتمكينهن من إدارة أموالهن بمهارة.

الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات

يذكر أنّ المجلس القومي للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال، الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.