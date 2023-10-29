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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى من باب المغاربة

كتب:

كريم عثمان
12:21 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في حماية من شرطة الاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وقالت الوكالة إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله.

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بقلم كريم عثمان