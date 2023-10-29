مؤلفات وطنية ورومانسية لـ«العربية للموسيقى» بالأوبرا الخميس المقبل

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة مساء الخميس الموافق 2 نوفمبر على المسرح الكبير.

برنامج وأغاني الحفل

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية، منها «قصيدة مصر، وحلوة بلادي، وأنا المصري، والله يا بلادنا، وأنا وشادي، وزهرة المدائن، وأنا بحبك يا بلادي، وياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، وفوق الشوك، والثلاثية المقدسة، ومضناك، وغريب يا زمان» وغيرها، وهي من أداء أحمد عفت، وآيات فاروق، وإيناس عز الدين، ومنار سمير، وسامح منير، وأشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور؛ لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الاندثار.