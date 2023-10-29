رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مؤلفات وطنية ورومانسية لـ«العربية للموسيقى» بالأوبرا الخميس المقبل

كتب:

بسمة شطا
01:22 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
إيناس عز الدين

إيناس عز الدين

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة مساء الخميس الموافق 2 نوفمبر على المسرح الكبير.

برنامج وأغاني الحفل

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية، منها «قصيدة مصر، وحلوة بلادي، وأنا المصري، والله يا بلادنا، وأنا وشادي، وزهرة المدائن، وأنا بحبك يا بلادي، وياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، وفوق الشوك، والثلاثية المقدسة، ومضناك، وغريب يا زمان» وغيرها، وهي من أداء أحمد عفت، وآيات فاروق، وإيناس عز الدين، ومنار سمير، وسامح منير، وأشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور؛ لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الاندثار.

اقرأ المزيد:

نفاد تذاكر حفل بهاء سلطان في مهرجان «ليلة عمر» بدار الأوبرا الكويتية

افتتاح معرض «الكاريكاتير المصري ونصر أكتوبر» بدار الأوبرا

حفلات «الويك إند» في دار الأوبرا وساقية الصاوي.. اعرف الأسعار وشروط الدخول

دار الأوبرا تعلق أنشطتها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين
بقلم بسمة شطا