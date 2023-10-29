موعد ومكان جنازة المخرج السوري مشهور خيزران

أعلن الفنان نيرودا خيزران موعد ومكان جنازة وعزاء والده المخرج والفنان السوري الكبير مشهور خيزران، والذي وافته المنية اليوم، حسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد ومكان جنازة مشهور خيزران

وحسب ما أعلن «نيرودا» يأتي موعد ومكان جنازة وعزاء مشهور خيزران، في الساعة 3 ظهر اليوم في قرية حوط، والدفن بمقابر الأسرة في الساعة 4 عصرًا.

موعد ومكان عزاء مشهور خيزران

وأشار نجل الفنان السوري القدير مشهور خيزران، إلى موعد ومكان استقبال الأسرة العزاء، وذلك غدا الاثنين بمقر منزل الأسرة في منطقة عجمان النعيمية.

ويعد مشهور خيزران واحدًا من أشهر المخرجين السوريين على صعيد المسرح والدراما، ومن أبز ما قدمه على شاشة التليفزيون السوري، مسلسل خالد بن الوليد.

وكتبت نقابة الفنانين بسوريا، عبر حسابها بموقع فيس بوك معلنة خبر وفاة مشهور خيزران: «نقلًا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين، ننعى إليكم الزميل الفنان القدير مشهور خيزران، إنا لله وإنا إليه راجعون».