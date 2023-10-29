لقاء ترحيبي لرئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مع طلاب برنامج «المعلومات»

عُقد لقاء ترحيبي لرئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مع طلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات، بحضور الدكتور أحمد الصاوي، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام الجزار مدرس اللغة الإنجليزية.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور عربي كشك، رئيس الجامعة بالطلاب، متمنيًا لهم جميعًا عامًا موفقًا وناجحًا، حافلا بالإنجازات والتميز.

تقديم كل أوجه الدعم لكل طالب

ومن جانبه، أوضح الدكتور كشك، أن الجامعة على أتم استعداد لتقديم كل أوجه الدعم لكل طالب وسط توفير الجامعة بيئة تعليمية متميزة لإعداد كوادر تكنولوجية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحمل المسؤولية وخدمة وتنمية المجتمع.

وأضاف الدكتور كشك أن الجامعة انتهت من كل الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمي وتعليمي وبحثي متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المدرجات، والمعامل، وكل الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة، والرعاية اللازمة لهم، وتوفير كل الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب

وحثّ رئيس الجامعة الطلاب على التحلي بروح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل، وتحمل المسؤولية، وكذلك العلم والعمل، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب في الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، وذلك في إطار سعى الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.