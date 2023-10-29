عزيز الشافعي يتضامن مع فلسطين بأغنية جديدة: «قولوا لولادكم»

أعلن الشاعر والملحن عزيز الشافعي تضامنه مع القضية الفلسطينية، إذ قرر تقديم أغنية «قولوا لولادكوا» عبر «يوتيوب»، من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه.

كلمات أغنية عزيز الشافعي لدعم أهالي فلسطين

وجاءت كلمات أغنية «قولوا لولادكو»: «في كل مكان.. قولوا لولادكو كمان وكمان.. العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل.. العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان.. يارب يارب رجع حق المظلومين.. يارب يارب خفف وجع المجروحين.. يارب يارب انصر فلسطين».

وقدم عدد من نجوم الفن عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، تضامنا مع أحداث غزة، ودعم مواطني فلسطين.