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عزيز الشافعي يتضامن مع فلسطين بأغنية جديدة: «قولوا لولادكم»

كتب:

ضحى محمد
01:54 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
عزيز الشافعي

عزيز الشافعي

أعلن الشاعر والملحن عزيز الشافعي تضامنه مع القضية الفلسطينية، إذ قرر تقديم أغنية «قولوا لولادكوا» عبر «يوتيوب»، من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه. 

كلمات أغنية عزيز الشافعي لدعم أهالي فلسطين

وجاءت كلمات أغنية «قولوا لولادكو»: «في كل مكان.. قولوا لولادكو كمان وكمان.. العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل.. العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان.. يارب يارب رجع حق المظلومين.. يارب يارب خفف وجع المجروحين.. يارب يارب انصر فلسطين».

وقدم عدد من نجوم الفن عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، تضامنا مع أحداث غزة، ودعم مواطني فلسطين.

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.